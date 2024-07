Sosiale nettverksplattformer - Mest populære apper Mest populære Nylig lagt til

Sosiale nettverksplattformer lar enkeltpersoner og bedrifter koble seg til hverandre for å kommunisere og dele data, ofte i et offentlig forum. I et sosialt nettverk er brukere representert av en profil, og de kobler seg til andre brukere som har lignende interesser eller bakgrunn, eller som de kjenner i det virkelige liv. Sosiale nettverksplattformer nås vanligvis via nettleser eller mobilapplikasjon. Bedrifter bruker sosiale nettverk til en rekke formål. Det lar dem bygge og vedlikeholde merkevaren sin ved å dele innhold eller promotere markedsføringsmateriell. Den kan også brukes til nettverksbygging, reklame, eller til og med for kundeservice, blant annet. Bedrifter kan bruke programvare for sosiale nettverk i samsvar med programvare i én eller flere av følgende kategorier: administrasjon av sosiale medier, sosiale analyser, overvåking av sosiale medier, sosial annonsering og sosial kundeservice.