Programvare for handlekurv - Mest populære apper - Belgia Mest populære Nylig lagt til

Programvare for handlekurv gjør det mulig for nettkunder å velge varer på et e-handelsnettsted for kjøp, legge inn betalingsdetaljer og gi leveringsinformasjon for å fullføre transaksjonene sine. Denne programvaren utstyrer bedrifter med verktøy for å skape en jevn kundeopplevelse, samtidig som den håndterer betalingsinnkreving og viktige ordreoppfyllingsdetaljer på backend. I tillegg kan handlekurvprogramvare beregne skatter og fraktgebyrer, og sikre at kundene vet den nøyaktige summen før de fullfører kjøpet. Selv om det ofte er inkludert i omfattende e-handelsplattformer, er handlekurvprogramvare spesielt gunstig for de som bygger tilpassede e-handelsbutikker eller bruker plattformer med begrensede funksjoner. Den integreres vanligvis med e-handelsplattformer og betalingsgatewayer for å tilby en sømløs opplevelse for både leverandører og kunder.