Programvare for delt innboks - Mest populære apper - Angola

Programvare for delt innboks skaper et samarbeidsmiljø der team kan håndtere e-poster sammen. Disse verktøyene kan konsolidere flere e-postkontoer i én innboks, noe som forenkler e-postadministrasjonen. Vanligvis har bedrifter en hoved-e-postkonto for forespørsler eller kundeservice, tilgjengelig for ulike ansatte, men mangler evne til å svare på samarbeid. Delte innboksløsninger løser dette ved å tilby en plattform der team i fellesskap kan svare på eksterne forespørsler, utnytte crowdsourcet kunnskap og kommunikasjon i appen. I tillegg tilbyr de verktøy for å bygge arbeidsflyter og oppgaver rundt e-posthenvendelser. Disse delte innboksene henter e-poster fra kontoer levert av e-postprogramvareleverandører, noe som muliggjør samarbeidsdiskusjoner og svar. De fungerer ofte som frittstående løsninger som kan integreres med CRM-programvare, og sikrer en sømløs oversikt over kundeinteraksjoner. Integrasjon med oppgavebehandlingsprogramvare er også vanlig, slik at brukere enkelt kan lage oppgaver relatert til e-post eller billettering.