Ride Sharing Software - Mest populære apper - Bosnia-Hercegovina

Programvare og tjenester for deling av kjøreturer tilbyr brukerne bekvemmeligheten av å leie drosjer eller be om private bilturer direkte fra sine mobile enheter, når de trenger å reise. I en business-to-business-sammenheng (B2B) blir disse tjenestene også referert til som bakketransporttjenester. De matcher ryttere med sjåfører basert på deres nåværende plassering og beregner priser dynamisk, med tanke på faktorer som kjøreavstand, varighet og sjåførtilgjengelighet sammenlignet med etterspørselen. Bedrifter utnytter samkjøringsplattformer for å strømlinjeforme bakketransport for sine ansatte og kunder, samtidig som de reduserer kostnadene sammenlignet med andre transportformer som skyttelbuss eller buss. Ved å sette opp bedriftskontoer med samkjøringsplattformer, kan reiseledere og økonomiteam tilby bakketransporttjenester til ansatte, gjester og forretningsforbindelser. Mens noen samkjøringsløsninger kan inkludere funksjoner som finnes i programvare for reiseadministrasjon, er deres primære fokus fortsatt på bestillingstjenester for drosjer, privatbiler og limousiner, i stedet for andre reisealternativer.