Programvare for belønninger og insentiver - Mest populære apper - Andorra

Programvare for belønninger og insentiver tilbyr bedrifter en plattform for å sende belønninger til sine kunder, partnere eller ansatte. Bedriftskontoer spores og administreres gjennom nettportaler, der insentiver kan kjøpes og leveres ved hjelp av et enkelt grensesnitt. Belønningstypene som tilbys kan inkludere gavekort, forhåndsbetalte kort, kuponger eller konkrete gaver. Noen plattformer tilbyr en belønnings-API for bedrifter for å automatisere insentivlevering gjennom sin egen nettside eller applikasjon. Disse leverandørene samler en belønningskatalog gjennom partnerskap med nettbutikker, forhandlere, restaurantkjeder, reisebyråer eller andre underholdningsselskaper og videreselger eller administrerer distribusjonen av belønningene. Programvare for belønninger og insentiver kan brukes på en rekke måter. Den vanligste er programvare for bedriftsgaver, som fokuserer på å belønne ansatte for å øke ansattes engasjement og tilfredshet. I tillegg er det B2B-belønninger og insentiver, inkludert kampanjer for kanalpartnere, salgsinsentiver, klientgaver osv., for å pleie eller konvertere kvalifiserte potensielle kunder og belønne lojale partnere. På baksiden er det B2C-belønninger og insentiver som imøtekommer å belønne lojale kunder og øke merkelojalitet og kundestøtte. Til slutt er det forskningsinsentiver som vanligvis belønner forsknings- og undersøkelsesdeltakere for markedsundersøkelsesformål for å drive deltakelse i forskningsstudier.