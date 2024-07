Programvare for planlegging av butikklokaler - Mest populære apper - Andorra Mest populære Nylig lagt til

Programvare for planlegging av butikklokaler hjelper forhandlere med å administrere og optimalisere fysiske butikkoppsett ved å bruke visuelle representasjoner av hvert sted. Denne programvaren bruker planogrammer for å illustrere butikkens fysiske struktur, inkludert elementer som hyller, og forbedrer visuell merchandising ved å integrere produkt- og merkeinformasjon. Denne programvaren brukes primært av selgere og detaljhandelsledere, og sikrer at produktene vises på de optimale stedene. I tillegg gir den innsikt i hvordan plassplanlegging påvirker salget. Planlegging av butikklokaler kan tilbys som et frittstående produkt eller som en del av et omfattende styringssystem for detaljhandel. Det krever vanligvis integrasjon med annen programvare, for eksempel applikasjoner for administrasjon av detaljhandelssortiment og logistikksystemer i butikken.