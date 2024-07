Programvare for detaljhandel - Mest populære apper - Angola Mest populære Nylig lagt til

Programvare for utførelse av detaljhandel er utviklet for å planlegge, administrere og overvåke aktiviteter i butikk innenfor industrien for forbrukerpakkede varer (CPG). Disse verktøyene forbedrer samarbeidet mellom CPG-selskaper og forhandlere, med sikte på å optimalisere salget i butikk og øke fortjenesten. Merchandisers, markedsføringseksperter og feltsalgsansatte i CPG-industrien bruker denne programvaren til å administrere sine respektive salgs- og markedsføringsaktiviteter. Denne programvaren kan tilbys som et frittstående produkt eller som en kombinasjon av ulike løsninger. Den integreres ofte med programvare for handelsfremmende administrasjon og POS-systemer for detaljhandel for å gi en omfattende tilnærming til detaljhandel.