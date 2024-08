Programvare for planlegging av detaljhandelssortiment - Mest populære apper - Bosnia-Hercegovina Mest populære Nylig lagt til

Programvare for planlegging av detaljhandelssortiment gjør det mulig for forhandlere uten nett å designe en varemiks i butikk (utvalg av produkter) og dybde (antall SKU-er eller varer innenfor hver kategori) som stemmer overens med kundenes forventninger og etterspørsel. Ved å sikre at riktig sortiment er tilgjengelig i riktig butikk, maksimerer det salgspotensialet. Denne programvaren samler inn og analyserer data om kundepreferanser, tidligere kjøpsatferd og reaksjoner på rabatter og kampanjer, og hjelper til med optimal lagerbeholdning for hver butikk. I tillegg kan sortimentsplanleggingsprogramvare integreres med POS- og lagerkontrollsystemer for detaljhandel for å fange opp og analysere data på butikknivå som salgstall, kundeinformasjon og lagernivåer. Denne innsikten er avgjørende for effektiv sortimentsplanlegging i hver butikk. Programvaren hjelper også med å administrere inventar ved å redusere utsolgt lager, forhindre lagerutgang og identifisere bestselgere, og dermed støtte bedre lagerplanlegging og kjøpsbeslutninger.