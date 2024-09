Markedsføringsplattformer for rekruttering - Mest populære apper - Guernsey Mest populære Nylig lagt til

Rekruttering Markedsføringsplattformer hjelper interne rekrutteringsteam med å tiltrekke og skaffe potensielle jobbkandidater, med sikte på å konvertere dem til søkere. Disse plattformene tilbyr en rekke verktøy designet for å støtte rekrutteringsmarkedsføringstiltak, for eksempel sosiale rekrutteringsevner, jobbdistribusjonsfunksjoner og CRM-funksjoner (Candidate Relationship Management). Mange av disse verktøyene gjenspeiler de som brukes i inbound marketing-strategier innen markedsavdelinger. Organisasjoner bruker rekrutteringsmarkedsføringsplattformer for å fremme jobbåpninger, engasjere seg med kandidater, pleie deres interesse og oppmuntre til søknader. I tillegg inkluderer disse plattformene ofte verktøy for å identifisere kandidater ved arrangementer som rekrutteringsøkter på campus. Vanligvis distribuert innenfor HR-avdelinger, gir rekrutteringsmarkedsføringsplattformer interne rekrutterere i stand til å dyrke talentpipelines, behandle kandidater i likhet med "leads" og evaluere dem på samme måte som salgsoperasjoner. Ved å utnytte markedsføringsplattformer for rekruttering kan organisasjoner forbedre både antallet og kaliberet til søkere. Disse plattformene kan operere uavhengig eller som en del av en omfattende HR-administrasjonspakke, og de integreres sømløst med søkersporingssystemer (ATS) og onboarding-programvare for å danne et sammenhengende økosystem for talentanskaffelse. Spesielt overlapper mange funksjoner som finnes i rekrutteringsmarkedsføringsplattformer de i e-postmarkedsføring, CRM-systemer og organiske søkemarkedsføringsverktøy.