Programvare for produktivitetsboter - Mest populære apper - Belgia

Trello

Trello er en nettbasert applikasjon for kanban-stil som er et datterselskap av Atlassian. Opprinnelig opprettet av Fog Creek Software i 2011, ble det spunnet ut for å danne grunnlaget for et eget selskap i 2014 og senere solgt til Atlassian i januar 2017. Selskapet er basert i New York City, U.S.A.