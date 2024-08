Produktinformasjonsstyringssystemer (PIM). - Mest populære apper - Bosnia-Hercegovina Mest populære Nylig lagt til

Product Information Management (PIM)-systemer sentraliserer og administrerer en e-handelsbedrifts produktinformasjon, og sikrer en enkelt, nøyaktig visning av produktdata. Disse verktøyene bidrar til å opprettholde konsistente og høykvalitets produktdata. Produktledere og datateam bruker PIM-systemer til å samle inn data fra ulike kilder og adressere dataproblemer, mens markedsføringsteam bruker dem til å distribuere produktdata på tvers av alle ønskede kanaler. Product Experience Management (PXM) er en avansert form for PIM som forbedrer kjøperopplevelsen ved å utnytte produktdata og digitale eiendeler. Selv om PXM vanligvis inkluderer funksjoner for digital asset management (DAM), integreres PIM-løsninger også med DAM-verktøy for å forbedre produktdata. I tillegg integreres PIM-programvare med e-handelsplattformer for å gi produktdata for nettbutikker og med ERP-systemer eller programvare for produktdataadministrasjon (PDM) for å fange opp tekniske produktspesifikasjoner.