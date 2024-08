Print On Demand-programvare - Mest populære apper - Belgia Mest populære Nylig lagt til

Print on demand (POD)-programvare gjør det mulig for e-handelsbedrifter å tilby tilpassede produkter, som skjorter, krus og vesker, som produseres automatisk ved kjøp. Dette systemet eliminerer behovet for minimumsbestillingsmengder, slik at bedrifter kan pådra seg kostnader først etter at en kunde har foretatt et kjøp, noe som gjør det perfekt for B2B-selskaper. Hver vare er produsert, oppfylt og sendt av leverandøren, noe som effektiviserer prosessen og sparer selgeren for tid og penger. POD-programvare integreres sømløst med e-handelsplattformer, og skaper en front-end markedsplass for leverandører til å administrere kundebestillinger. Mens POD-løsninger deler likheter med drop shipping og utskriftsprogramvare, skiller de seg ut på grunn av deres evne til automatisk å produsere og oppfylle tilpassede produkter i stor skala.