Pressemelding distribusjonsprogramvare - Mest populære apper - Bosnia-Hercegovina

En plattform for programvare for distribusjon av pressemeldinger formidler pressemeldinger og lignende kunngjøringer til ulike medier som journalister, bloggere og nyhetsbyråer. PR-firmaer (PR) og interne PR-team bruker denne programvaren til å sirkulere bedriftsnyheter til relevante nyhetskanaler, med sikte på å sikre mediedekning. Markedsavdelinger bruker disse verktøyene til å vurdere virkningen av pressemeldinger på kampanjer og søkemotoroptimalisering (SEO). Mens noen programvare for distribusjon av pressemeldinger tilbyr sin egen nyhetstjeneste, består landskapet primært av uavhengige tjenester som leverer nyheter til en rekke plattformer. Enkelte distribusjonsløsninger gir også bedrifter mulighet til å etablere og tilpasse et merkevarenettbasert nyhetssenter for å hoste og sirkulere pressemeldinger. En betydelig del av programvare for distribusjon av pressemeldinger inneholder funksjonaliteter til medieovervåkingsprogramvare og/eller verktøy for målretting av media og påvirkere.