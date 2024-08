PR CRM programvare - Mest populære apper - Belgia Mest populære Nylig lagt til

Public Relations (PR) CRM-programvare forenkler lagring av kontaktdetaljer og håndtering av relasjoner med interessenter og innflytelsesrike personer som journalister og bloggere. Denne programvaren er skreddersydd for å imøtekomme de spesifikke behovene til PR-byråer og avdelinger, og utstyrer PR-team med viktige verktøy for effektiv kommunikasjon med mediemedlemmer, overvåking av historien til et selskaps interaksjoner med individuelle påvirkere, og evaluering av engasjementsnivåer med PR-kampanjer. PR CRM-programvare er vanligvis integrert med andre PR-løsninger som pressemeldingsdistribusjon og analyseprogramvare. Selv om det er en viss overlapping med verktøy for målretting av media og influencers, hjelper PR CRM først og fremst med sporing, organisering og evaluering av eksisterende medieforhold, mens sistnevnte hovedsakelig fokuserer på lead discovery og oppsøkende innsats.