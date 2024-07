Portal programvare - Mest populære apper - Andorra Mest populære Nylig lagt til

Portalprogramvare er et utviklingsverktøy utviklet for å hjelpe brukere med å lage et sentralisert tilgangspunkt for å navigere på intranett. Bedrifter bruker portaler for å etablere tilgjengelige plattformer som kan variere fra digitale dashboards til applikasjonstilgangspunkter, som ligner på programvare for enkel pålogging (SSO). Disse plattformene tilbyr verktøy for å lage tilgangspunkter, organisere data og integrere applikasjoner, noe som gjør dem spesielt nyttige for bedriftsstørrelser som ønsker å forbedre tilgjengeligheten for en stor brukerbase. En annen vanlig type portal er infrastrukturportalen, som gir utviklere tilgang til interne applikasjoner, kode og data.