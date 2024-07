Personaliseringsprogramvare - Mest populære apper - Angola Mest populære Nylig lagt til

For å bli vurdert for kategorisering under Personalisering, bør et produkt: - Spor brukerinteraksjoner på tvers av ulike kanaler, inkludert mobil, nett og e-post. -Tilby funksjonaliteter som gjør det mulig å lage personlige meldinger og produktforslag. - Skreddersy tilpassede meldinger til besøkende basert på deres tidligere oppførsel og engasjementshistorikk. -Inkluder en maskinlæringskomponent som kan bruke brukeranbefalinger for å forbedre nettstedsanalysen.