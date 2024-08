Programvare for orkestrering av betalinger - Mest populære apper - Cookøyene Mest populære Nylig lagt til

Programvare for orkestrering av betalinger tilbyr et enhetlig lag som integrerer og administrerer transaksjoner på tvers av ulike betalingstjenesteleverandører og finansinstitusjoner. Denne programvaren gjør det mulig for bedrifter å håndtere og overvåke både B2C- og B2B-betalinger ved sømløst å bytte mellom ulike betalingsgatewayer og behandlingsløsninger, redusere feil og unngå mislykkede transaksjoner. I tillegg sikrer det innebygd samsvar med personvern- og sikkerhetsforskrifter. Dette gjør det spesielt fordelaktig for mellomstore og store B2B-bedrifter i sektorer som e-handel, detaljhandel og SaaS. Det er viktig å skille programvare for orkestrering av betalinger fra betalingsgatewayer og programvare for betalingsbehandling, siden den integreres med disse løsningene i stedet for å erstatte dem. Den kobles også til e-handelsplattformer, og tilrettelegger for handel over landegrensene og globalt.