Programvare for betalingsbehandling - Mest populære apper - Angola

Programvare for betalingsbehandling gjør det mulig for bedrifter å håndtere ulike typer business-to-business (B2B) betalinger effektivt. Bedrifter bruker denne programvaren til å administrere innkommende betalinger fra bedriftskunder og utgående betalinger til leverandører. Enhver virksomhet som aksepterer ikke-kontante betalinger kan dra nytte av å bruke programvare for betalingsbehandling. Den brukes først og fremst av regnskapsteam for å sikre rettidig betaling og minimere feil. Denne programvaren integreres med betalingsgatewayer, regnskapssystemer og automasjonsprogramvare for leverandørgjeld (AP). I tillegg er programvare for betalingsbehandling ofte sammenkoblet med e-handelsplattformer og POS-systemer.