Programvare for utstedelse av betalingskort - Mest populære apper - Andorra

Programvare for utstedelse av betalingskort gjør det mulig for bedrifter og finansinstitusjoner å produsere både fysiske og virtuelle betalingskort. Banker bruker denne programvaren til å utstede betalingskort til sine kunder, mens bedrifter bruker den til å generere kort til sine ansatte. Bedriftsbetalingskort hjelper bedrifter med å overvåke arbeidsrelaterte utgifter og hjelpe ansatte med å holde forretnings- og privatøkonomi adskilt. Denne programvaren er forskjellig fra de som er utviklet for å lage ID- og tilgangskort eller gavekort. Programvare for utstedelse av betalingskort integreres med programvare for regnskap og utgiftsstyring for bedrifter, og med kjernebankprogramvare for finansinstitusjoner.