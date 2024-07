Programvare for betalingsanalyse - Mest populære apper - Andorra Mest populære Nylig lagt til

Programvare for betalingsanalyse er utviklet for å spore nettbetalinger for e-handel og abonnementsbaserte virksomheter. Den konsoliderer betalingsdata fra ulike kilder (som PayPal og Stripe) for å overvåke kundetransaksjoner. Regnskapsfolk bruker først og fremst denne programvaren til å administrere inntekter, mens salgssjefer bruker den til å evaluere effektiviteten til salgsstrategiene deres. Denne programvaren kan tilbys som en frittstående løsning eller integrert i programvare for betalingsgateway. I tillegg inkluderer abonnementsadministrasjonsprogramvare og e-handelsplattformer ofte betalingsanalysefunksjoner.