Eier medieprogramvare - Mest populære apper - Cookøyene Mest populære Nylig lagt til

Eide medieplattformer gir bedrifter og skapere mulighet til å dele innhold for publikumsbygging, engasjement og inntektsgenerering. Disse verktøyene tilbyr en rekke funksjoner designet for å være vert for ulike innholdstyper, inkludert artikler, videoer, podcaster, direktesendinger og andre redaksjonelle formater, på en dedikert eiendom. Ved å opprette eiendommen, kan brukere utnytte eide medieplattformer for å utpeke innhold som eksklusivt for abonnenter, etablere et direkte forhold til publikum og samle e-postadresser i prosessen. For å forbedre innholds- og publikumsadministrasjonen integrerer eide medieverktøy funksjonaliteten til innholdsdistribusjonsprogramvare og innholdsopplevelsesplattformer, samtidig som de inneholder funksjoner fra programvare for innholdsskaping og CMS-verktøy.