Programvare for sporing av utgående anrop - Mest populære apper - Angola Mest populære Nylig lagt til

Programvare for sporing av utgående samtaler gjør det mulig for brukere å ringe direkte til potensielle kunder mens de registrerer samtale- og prospektdata. Denne løsningen er med på å raskt nå ut til potensielle kunder for å utnytte salgsmuligheter. Produkter for sporing av utgående anrop tilbyr klikk-for-å-ringe-funksjonalitet for rask oppringing, opprette lokale numre for å øke svarfrekvensen og automatisere taleposter og oppfølgings-e-poster. I tillegg kan disse produktene ta opp samtaler for opplæringsformål og kategorisere potensielle kunder basert på sannsynligheten for et vellykket salg. Løsninger for sporing av utgående anrop er spesielt populære blant interne salgsrepresentanter og telefonselgere.