Programvare for online omdømmestyring - Mest populære apper - Belgia

Nettbasert omdømmestyringsprogramvare lar bedrifter overvåke brukernes anmeldelser på nettet og fremme positive opplevelser gjennom online anmeldelsesplattformer. Bedrifter som håper å promotere merkevaren sin gjennom positive online brukeranmeldelser, vil bruke nettbasert programvare for omdømmestyring for å fange negative opplevelser. Produktene gir også mekanismer for brukere til å sende inn nye anmeldelser via e-post eller reklamekampanjer. Produktene gir plattformer som markedsføringsteam bruker for å samle og tolke selskapets online omdømme. Team vil ofte bruke digitale skjemaer levert av plattformen for å gjennomføre e-postkampanjer og utnytte nye anmeldelser. Mange produkter har også overvåkingsverktøy for å oppdage diskusjoner og innlegg fra brukere på sosiale medier. Disse produktene skiller seg fra programvare for overvåking av sosiale medier ved at de tar sikte på å samle anmeldelser på nettet, men kan inkludere funksjoner for sosiale medier. Det er forvirring, men lite crossover med produktgjennomgangsprogramvare. Disse verktøyene er vert for kundeanmeldelser på e-handelssider og gir lite overvåkings- eller administrasjonsmuligheter.