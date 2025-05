Onboarding programvare - Mest populære apper

Søk

Onboarding-programvare styrer onboarding-reisen for nye ansatte, og reduserer den administrative byrden for ansettelsesledere. Det letter den jevne overgangen av nyansatte til rollene deres ved å erstatte papirarbeid med et enhetlig system. I tillegg initierer programvaren kommunikasjon mellom nyansatte og arbeidsgivere før startdatoen, noe som forbedrer tidlig produktivitet og teamintegrasjon. Dessuten gjør det både ansatte og ansettelsesledere i stand til å overvåke papirarbeid og opplæringsfremgang effektivt.