On-Demand Catering-programvare - Mest populære apper - Cookøyene

On-demand cateringprogramvare gir bedrifter en plattform for å bestille måltider eller annen mat fra lokale restauranter etter behov. Disse løsningene forbinder bedrifter med lokale matleverandører for å lage cateringbestillinger for store eller små grupper. Dette gjør det mulig for bedrifter å tilby regelmessige eller sporadiske lunsjer for sine ansatte eller sørge for spesifikke møter eller arrangementer raskt og enkelt, enten i forkant eller på dagen.