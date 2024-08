Apper for å ta notater - Mest populære apper - Bosnia-Hercegovina

Google Keep

google.com

Google Keep er en notattjeneste utviklet av Google. Google Keep ble lansert 20. mars 2013, og er tilgjengelig på nettet og har mobilapper for Android- og iOS-mobiloperativsystemene. Keep tilbyr en rekke verktøy for å ta notater, inkludert tekst, lister, bilder og lyd. Brukere kan stille inn påminnel...