Programvare for Natural Language Understanding (NLU). - Mest populære apper - Belgia

Natural Language Understanding (NLU) er en gren av naturlig språkbehandling (NLP) som gir brukere mulighet til å forstå tekst mer effektivt gjennom bruk av maskinlæringsalgoritmer og statistiske teknikker. Disse algoritmene analyserer språkinndata og genererer ulike utdata skreddersydd for spesifikke oppgaver, for eksempel orddelsmerking, automatisk oppsummering, Named Entity Recognition (NER), sentimentanalyse, følelsesdeteksjon, parsing, tokenisering, lemmatisering, språkdeteksjon, blant annet . NLU finner applikasjoner i en rekke scenarier, inkludert chatbots, oversettelsesverktøy og overvåkingssystemer for sosiale medier som leter etter plattformer som Facebook og Twitter for relevante omtaler. Disse algoritmene er vanligvis klassifisert som dyplæringsmodeller og er ofte integrert som forhåndsbygde komponenter i AI-plattformer. For at en løsning skal kategoriseres under Naturlig språkforståelse, må den oppfylle følgende kriterier: 1. Tilby en dyp læringsalgoritme spesielt utviklet for interaksjon med mennesker. 2. Få tilgang til språkdatalager for å avgrense funksjonene for en bestemt oppgave eller domene. 3. Behandle språkinndata og generere meningsfulle utdata skreddersydd til brukerens behov.