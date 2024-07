Programvare for flere kanaler - Mest populære apper - Angola Mest populære Nylig lagt til

Programvare for administrasjon av flere kanaler harmoniserer alle produktdata på tvers av en e-handelsbedrift til et sentralisert depot. Multichannel retailing er en digital markedsføringstilnærming som gir e-handelsklientellet ulike muligheter for å få tilgang til produktkatalogdetaljer før du foretar kjøp. Denne programvaren integrerer sømløst offline og online shoppingopplevelser, og letter konsolideringen av forretningsdrift og logistikk med produktinformasjon. Det sikrer at kundene får ensartede opplevelser på tvers av alle kanaler, fremmer gjentatt beskyttelse, automatiserer ordrebehandling og gir e-handelsenheten en omfattende operasjonell oversikt for å optimalisere beholdning, bestilling og fremtidige strategier. Denne allsidige programvaren har grensesnitt med katalogadministrasjonssystemer, Product Information Management (PIM), forsyningskjedeoperasjoner og verktøy for forretningsintelligens.