Programvare for multi-level marketing (MLM). - Mest populære apper - Bosnia-Hercegovina

Programvare for multi-level marketing (MLM), også referert til som direktesalgsprogramvare eller partyplanprogramvare, letter de operasjonelle aspektene til direktesalgsselskaper og deres distributører gjennom salgs- og markedsføringsprosessene. Markedsføring på flere nivåer utgjør en form for nettverksmarkedsføring der autonome distributører tjener kompensasjon for å selge et selskaps produkter eller tjenester direkte til forbrukere. Vanlige markedsførte produkter innen MLM omfatter kosmetikk, helsekost og husholdningsvarer. Innenfor MLM-rammeverket blir distributører bedt om å verve nye distributører fra sine personlige forbindelser, og danner det som kalles deres "downline". Kompensasjon innenfor denne strukturen er todelt: distributører tjener på sitt eget direktesalg og mottar i tillegg provisjon basert på salget generert av deres downline. Mens markedsføring på flere nivåer fortsatt er en lovlig forretningsmodell, har visse MLM-bedrifter blitt stemplet som pyramidespill. Spesielt er pyramidespill ulovlige i en rekke jurisdiksjoner, inkludert men ikke begrenset til USA, Canada, Storbritannia, India og Australia.