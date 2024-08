Mobil e-handelsprogramvare - Mest populære apper - Bosnia-Hercegovina Mest populære Nylig lagt til

Programvare for mobil e-handel (m-handel) gjør det mulig for bedrifter å forbedre handleopplevelsen for forbrukere som foretrekker å bruke mobile enheter. E-handelsbedrifter bruker denne programvaren til å utvikle tilpassede mobilapper skreddersydd for deres bransje og målgruppe. M-handelsprogramvare brukes primært av e-handelsfagfolk og av og til av markedsføringsteam, og sikrer at apper overholder selskapets retningslinjer for merkevarebygging. Det er viktig å skille denne programvaren fra mobilversjoner av e-handelsplattformer. M-commerce programvare bør tillate brukere å lage nye apper, ikke bare endre eksisterende. For å kvalifisere for denne kategorien må programvare for mobilutvikling inneholde spesifikke e-handelsfunksjoner.