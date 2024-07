Mobile Attribution Platforms - Mest populære apper - Angola Mest populære Nylig lagt til

Bedrifter bruker mobilattribusjonsplattformer for å identifisere opprinnelsen til mobilappinstallasjoner, som omfatter kampanjer, partnere og involverte kanaler. Denne programvaren ser hvor brukere først møter en app og bruker ulike identifikatorer for å vurdere appens reise fra forhåndsinstallasjon til etterinstallering. I motsetning til generell attribusjonsprogramvare, som er avhengig av piksler og informasjonskapsler for å måle virkningen av handlinger og berøringspunkter på tvers av markedsførings- og salgsarbeid, konsentrerer mobilattribusjonsprogramvare seg spesifikt på metodene som driver individuelle appinstallasjoner. Gitt at mobilapper fungerer uavhengig av informasjonskapsler, er programvare for mobilattribusjon avhengig av alternative identifikatorer som IP-adresser, enhets-IDer, enhetstyper, nettlesere og operativsystemer. Mange leverandører av mobilattribusjonsprogramvare legger vekt på «folk-basert» attribusjon, og utvider attribusjonsomfanget ved å slå sammen alle brukerinteraksjoner og konverteringer, uavhengig av kilden.