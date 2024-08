MLOps-plattformer - Mest populære apper - Cookøyene Mest populære Nylig lagt til

For å bli vurdert for kategorien MLOps-plattformer, må et produkt oppfylle følgende kriterier: * Plattform for overvåking og administrasjon: Produktet må gi en omfattende plattform for overvåking og administrasjon av maskinlæringsmodeller. Dette inkluderer funksjoner for sporing av modellversjoner, overvåking av ytelsesmålinger og administrasjon av modelllivssykluser. * Integrasjon i forretningsapplikasjoner: Det skal tillate brukere å sømløst integrere maskinlæringsmodeller i ulike forretningsapplikasjoner på tvers av selskapet. Denne integrasjonsevnen sikrer at modellene effektivt kan distribueres og brukes innenfor den eksisterende infrastrukturen. * Helse- og ytelsessporing: Produktet må gjøre det mulig for brukere å spore helsen og ytelsen til utplasserte maskinlæringsmodeller i sanntid. Dette innebærer å overvåke nøkkelindikatorer som nøyaktighet, latens, ressursutnyttelse og modelldrift for å sikre optimal ytelse. * Holistisk styringsverktøy: Det skal gi et helhetlig styringsverktøy som gir innsikt i alle modeller som er distribuert på tvers av virksomheten. Dette inkluderer funksjoner for modellstyring, samsvarsovervåking og sentralisert synlighet i hele modellens økosystem. Å oppfylle disse kriteriene sikrer at produktet tilbyr robuste muligheter for å administrere maskinlæringsoperasjoner effektivt i en organisasjon.