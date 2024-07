Programvare for tankekartlegging - Mest populære apper - Argentina

Padlet

Padlet er et digitalt lerret for å lage vakre prosjekter som er enkle å dele og samarbeide om. Det fungerer som et stykke papir. Vi gir deg en tom side - en padlet - og du kan legge hva du vil på den. Dra inn en video, ta opp et intervju, ta en selfie, skriv dine egne tekstinnlegg eller last opp noe...