Programvare for veiledning - Mest populære apper - Tyskland

Together Software

togetherplatform.com

Lag mentorprogrammer som ansatte elsker. Together Software er en mentorplattform som gir organisasjonen din mulighet til å drive ytelse gjennom relasjoner. Together retter seg mot selskaper med over 500 ansatte og hjelper lærings- og utviklingsteam med å drive et veiledningsprogram for beste praks...