Programvare for målretting av medier og influencer - Mest populære apper - Andorra

Programvare for målretting av medier og influencer fungerer som et viktig verktøy innen PR, og hjelper selskaper med å finne og engasjere seg med tradisjonelle mediefigurer, sosiale medier-påvirkere og bloggere som har innflytelse innenfor sine respektive bransjer. Hovedmålet med slik programvare er å lette identifiseringen og forbindelsen med enkeltpersoner hvis målgrupper stemmer overens med interessene til et selskaps produkter eller meldinger. Denne programvaren utstyrer bedrifter med enten en kuratert database med relevante påvirkere eller verktøy for å finne fremtredende stemmer innenfor spesifikke ekspertisedomener. Ved å utnytte denne teknologien kan bedrifter identifisere markedseksperter som er klar til å forsterke innholdet deres eller generere nytt innhold som er relevant for deres merkevare. Dessuten utfyller programvare for målretting av media og influencer medieovervåkingsverktøy, og gir innsikt i hvordan medieprofesjonelle oppfatter en merkevares tilstedeværelse. Det deler felles grunnlag med programvare for distribusjon av pressemeldinger, som letter direkte spredning av pressemeldinger til mediekontakter og relevante nettplattformer.