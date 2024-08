Markedsplass programvare - Mest populære apper - Bosnia-Hercegovina Mest populære Nylig lagt til

Marketplace-programvare, også kjent som markedsplasser for flere leverandører, lar brukere opprette og administrere digitale butikkfronter som inneholder produkt- og tjenesteoppføringer fra flere leverandører. Disse verktøyene strømlinjeformer hele prosessen med å bygge, hoste og administrere en online markedsplass, og dekker alt fra nettsteddesign til leverandørkommunikasjon og frakt. Mens markedsplassprogramvare ligner på e-handelsplattformer ved at de både letter opprettelsen og administrasjonen av digitale butikkfronter, er det en viktig forskjell: e-handelsplattformer er designet for en enkelt leverandør, mens e-handelsplattformer med flere leverandører fungerer som en digital markedsplass. Noen markedsplassprogramvareprodukter er tilgjengelige som frittstående plattformer, mens andre tilbys eksklusivt, eller som et alternativ, som plugins for andre webinnholdsadministrasjonssystemer.