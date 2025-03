Promoboxx

Promoboxx er en programvareplattform med støttetjenester for merkevarer for å engasjere sine uavhengige forhandlere med merkevarekompatibel digital markedsføring, og skape bedre forretningsresultater ved å nå de rette forbrukerne via den pålitelige kanalen til merkevarens lokale forhandlere. Med Promoboxx kan kanalledere og merkevaremarkedsførere enkelt organisere og engasjere sine forhandlernettverk; bygge, administrere og eventuelt finansiere organiske og betalte digitale kampanjer gjennom sine lokale forhandlere; deretter rapportere og vurdere forretningsresultatene og KPIene. Merker i dag gjør eiendeler tilgjengelig, men mangler innsikt i hvordan eller selv om forhandlere bruker disse eiendelene. Derimot genererer Promoboxx ytterligere inntekter via rik, merkevarekompatibel forhandlermarkedsføringsaktivitet. Over 85 ledende merker inkludert The North Face, New Balance og Chevrolet har brukt Promoboxx til å levere mer enn 3 millioner kampanjer på tvers av over 27 000 forhandlere. For mer informasjon, besøk www.promoboxx.com eller ring +1 (800) 380-7502 x3.