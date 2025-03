Programvare for markedsføringskalender - Mest populære apper - Usbekistan

Gain

Enkelt sagt: Gevinst er tilbakemelding fra kunder for innhold på sosiale medier, gjort enkelt. Markedsføringsteam i 51 land stoler på Gain med innhold på sosiale medier for over 9000 merker fordi Gain inkorporerer laget av tilbakemeldinger fra kunder og godkjenninger i arbeidsflyten deres for sosiale medier. Med Gains automatiserte godkjenningsarbeidsflyter: * Teamet ditt kan slutte å kaste bort tid på stressende frem og tilbake med klienter for å få det sosiale innholdet godkjent i tide til publisering. * Gain varsler klienter når deres tilbakemelding er nødvendig og teammedlemmer når endringer er forespurt. * Ingen flere feil slipper gjennom sprekkene til lange e-postkjeder, regneark og chat-meldinger. * All kundekommunikasjon spores der den skal være: rett ved siden av innholdet de refererer til. * Tilpassbare godkjenningsrunder sikrer at alle som trenger å se innholdet vil se det. * Når de er godkjent og planlagt, ser kundene innholdet sitt i sin egen innholdskalender. * Gain publiserer direkte til sosiale medier etter at innhold er godkjent. I utgangspunktet automatiserer Gain hele innholdsarbeidsflyten, og varsler de riktige personene til rett tid når det er deres tur til å gi tilbakemelding eller gjøre endringer. Tenk deg at: teamet ditt kan lage og publisere innhold til Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter og Google Business Profile i samme plattform som følger opp kundene dine, samle tilbakemeldinger og rettidige godkjenninger! Endelig byrå og kunder på samme sted, og ingen kaster bort tiden sin.