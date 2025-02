Programvare for markedsføringskalender - Mest populære apper - Øst-Timor

Smartsheet

Smartsheet er en programvare som en tjeneste (SaaS) som tilbyr for samarbeid og arbeidsstyring, utviklet og markedsført av Smartsheet Inc. Det brukes til å tilordne oppgaver, spore prosjekt fremgang, administrere kalendere, dele dokumenter og administrere annet arbeid, ved hjelp av en tabular bruker grensesnitt. Smartsheet brukes til å samarbeide om prosjekttidslinjer, dokumenter, kalendere, oppgaver og andre verk. I følge IDG er det "Del Office -produktivitet, delprosjektstyring, deledokumentdeling ... [det] prøver å være det sentrale knutepunktet for hvordan folk jobber." Smartsheet konkurrerer med Microsoft Project. Den kombinerer noe av funksjonaliteten til Microsoft Project, Excel, Access og SharePoint. I følge Forbes har Smartsheet "et relativt enkelt" brukergrensesnitt. Grensesnittet sentrerer om "Smartsheets", som ligner regneark som vanligvis finnes i Microsoft Excel. Hvert smartsark kan få radene utvidet eller kollapset for å se individuelle oppgaver eller storskala prosjekt fremgang. Oppgaver kan sorteres etter frist, prioritet eller personen som er tildelt dem. Hvis et regneark inneholder datoer, oppretter Smartsheet en kalendervisning. Hver rad i et smartsark kan ha filer knyttet til det, e -postmeldinger som er lagret i det, og et diskusjonstavle tilknyttet det. Når et nytt smartsark opprettes, skyves varsler ut til personalet for å befolke radene og kolonnene. Når informasjonen oppdateres, oppdateres andre smartark som sporer den samme oppgaven, prosjektet eller datapunktet automatisk. Tjenesten har også varsler om når en oppgavefrist kommer opp, og holder oversikt over dokumentversjoner. Smartsark kan importere data fra Microsoft Office eller Google -applikasjoner. Det integreres med Salesforce.com, Dropbox og Amazon Web Services. Det er også en smartsark -mobilapp for operativsystemer for Android og iOS. Tjenesten tilbys på abonnementsbasis uten gratis nivåer. Støttet av sikkerhetskvalitetssikkerhet brukes Smartsheet av mer enn 75% av selskapene i Fortune 500 for å implementere, administrere og automatisere prosesser på tvers av et bredt utvalg av avdelinger og bruke saker.