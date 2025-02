Programvare for markedsføringskalender - Mest populære apper - Slovakia

SocialPilot

SocialPilot er et automatiseringsverktøy for markedsføring i sosiale medier som hjelper deg med å planlegge og analysere markedsføringsaktiviteter på sosiale medier og dermed øke effektiviteten og rekkevidden på sosiale medier. 1) Du kan koble til over 9 sosiale medienettverk som Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok og VK med SocialPilot. 2) Del så mange som 500 innlegg og koble til over 100 profiler med bare én SocialPilot-konto. 3) Administrer dine sosiale mediesamtaler med Social Inbox. 4) Legg til opptil 10 teammedlemmer i SocialPilot-kontoen din for å delegere deling og planlegging med Team Collaboration-funksjonen. 5) Planlegg 100-vis av innlegg om gangen ved å laste opp en CSV med funksjonen for masseplanlegging. 6) Lag tilpassede innlegg for individuelle sosiale kontoer om gangen og nevne også andre Facebook- og Twitter-profiler for mer engasjement. 7) Analyser markedsføringsaktivitetene dine på sosiale medier med lettfattelig analyse og rapportering for sosiale medier. 8) Ta en titt på når og hva du har planlagt visuelt med Social Media-kalenderen. 9) Ikke hold deg unna nye innholdsideer, kurater innholdsforslag og lagre dem som utkast for senere bruk. Legg til kurert innhold og RSS-strømmer for en uendelig kø. 10) Vent ikke lenger på din klients kontoinformasjon for sosiale medier - bare inviter dem og administrer sosiale kontoer uten problemer med klientadministrasjonsfunksjonen. 11) Lag dine egne tilpassede merkede domener for mer synlighet og gjenkjennelse med URL Shorteners SocialPilot gir og bli kvitt lange, uønskede URL-er som ser stygge ut. 12) Øk Facebook-innleggene dine akkurat når du planlegger det.