Programvare for markedsføringskalender - Mest populære apper - Andorra

PromoPrep

promoprep.com

PromoPrep er en markedsføringskalender og kampanjeplanleggingsplattform designet for å forbedre organisasjon og kommunikasjon for markedsføringsteam i alle størrelser. I stedet for å bruke endeløse regneark eller hacke et prosjektstyringsverktøy for å spore markedsføringsaktiviteter - PromoPrep er e...