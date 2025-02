Programvare for markedsføringsautomatisering - Mest populære apper - Singapore

Brevo

I dagens konkurranseutsatte forretningslandskap er det avgjørende å tilby eksepsjonell kundeservice for å bygge en blomstrende merkevare. Med Conversations by Brevo kan du heve kundestøtten din til nye høyder samtidig som du øker salget og dyrker varige kundeforhold. Vår kraftige, alt-i-ett-plattform gir teamet ditt mulighet til å levere førsteklasses støtte og strømlinjeforme kundeservicedriften din. Ekte snakk, i sanntid Samtaler integrerer e-post, live chat og sosiale mediekanaler som Facebook, WhatsApp og Instagram. Ikke mer tabulering eller kopiering og lim inn. Sentraliser alle kundeinteraksjoner i én praktisk feed. Konverter besøkende til kunder og lås opp inntektsveksten Engasjer potensielle kunder med vår live chat-widget og chatbots, og sørg for at de konverterer før de forlater nettstedet ditt. Behold og pleie eksisterende kunder for å maksimere inntektene i dagens konkurranseutsatte landskap. Effektivitet til fingerspissene Spar tid med ferdige svar med oppdaterte variabler. Bygg et omfattende hjelpesenter for å adressere vanlige spørsmål og redusere repeterende henvendelser. Utnytt selvbetjenings- og automatiseringsverktøy for mer meningsfylte samtaler. Bruk Brevo Conversations-mobilappen for Android eller iOS mens du er på farten. Sømløs integrasjon og datakonsolidering Conversations by Brevo integreres sømløst på tvers av Brevo-produkter og utover, og gir deg et samlet kundekommandosenter. Administrer markedsføringstraktene dine og mer uten problemer med dype integrasjoner med WordPress, Shopify, WooCommerce og andre. Strømlinjeform frakt, returer, anmeldelser, lojalitetsprogrammer og andre viktige forretningsfunksjoner. Få en omfattende oversikt over hver kunde ved å samle og konsolidere alle relevante data på ett sted. Bli med over 500 000 bedrifter som har valgt Brevo og opplev kraften og enkelheten til Conversations by Brevo. Enten du er en liten bedrift eller en bedrift, har vi skreddersydde planer for å møte dine behov.