Cervinodata

cervinodata.com

Cervino Marketing mener at markedsførere og byråer dramatisk kan forbedre resultatene når de kombinerer magefølelsen med de rette tallene. Cervinodata gjør det superenkelt å presentere kampanjeprestasjonsdataene dine i Klipfolio, Google Data Studio og andre. Gratis plan tilgjengelig. Med Cervinodata online byråer og online team sparer opptil en dag per uke på dataforberedelse og rapportering. Cervinodata bringer alle reklamedataene dine + Google Analytics sammen i en sentral database og holder den oppdatert. Cervinodata lover: 1. Ikke mer uventede avbrudd i data levering. Ingen flere ufullstendige data 2. Fastest responstid og problemløsning i markedet 3. Veldig enkelt å bruke avanserte funksjoner Lag flytter til Cervinodata av 3 grunner: 1. Flytt fra Google Sheets til en sentral database >> for større volumer, >> for mer datakontroll >> For å få mer innsikt på tvers av kunder, annonseplattform og land/merkevare >> For å få mer innsikt i tverrplattformkampanjeprestasjon kontra budsjett og mål 2. Betal mindre >> Lag går fra et gebyr basert på en prosentandel av AD brukt til et gebyr basert på antall synkroniserte kontoer 3. Få bedre service og kvalitet >> Teamene krever stor kundestøtte. Cervinodata tilbyr fremragende kundesupport og superrask responstider. >> Team trenger nøyaktige, komplette data. Cervinodata -motoren er bygget for dette.