Programvare for markedsføringsanalyse - Mest populære apper - Thailand

Funnel

Funnel er den ledende markedsdatahuben designet for å hjelpe markedsføringsteam å eie ytelsen deres. Funnel tar seg av de kjedelige tingene og tunge løft, slik at du kan fokusere på de saftige bitene: å oppdage hvordan markedsføringen din kan forbedres. Med Funnel kan du koble til data fra enhver markedsføringsplattform, lagre, organisere og dele dem med et hvilket som helst visualiseringsverktøy eller datavarehus – alt uten å skrive en eneste kodelinje. En markedsdatahub som er en enkelt kilde til sannhet for markedsføringsytelsen din. Koble sammen alle dine markedsføringsdata Med trakten kan du samle inn data fra mer enn 500 markedsførings- og salgsplattformer med noen få klikk. Vår raske, pålitelige, vedlikeholdsfrie og robuste løsning gjør det enkelt å skalere på tvers av team, regioner eller merkevarer. Lagre dataene dine. Funnel tilbyr et sentralt lager for alle dine originale data sammen med alle tilpassede felt du oppretter. Alt mens de oppfyller de strengeste standardene for styring, sikkerhet og kontroll. Dataene dine er alltid oppdatert, fullstendige, nøyaktige og klare for rapportering og analyse. Organiser dataene dine Med forhåndsbygde og tilpassede regler kan du enkelt og automatisk forberede dataene dine for analyse. Bruk spillendrende transformasjoner uten å påvirke de underliggende dataene – gi deg enestående analytisk fleksibilitet. Del hvor som helst uten problemer. Sørg for at markedsføringsdataene dine når alle destinasjoner, rapporteringsverktøy eller datavarehus. Dette inkluderer verktøyene dine for rapportering, bygging av dashbord, analyser og mer. Alt mens du opprettholder full kontroll fra den sentrale markedsdatahubben. Vårt oppdrag er å hjelpe markedsførere som deg til å bli mer datadrevne. Funnel hjelper mer enn 1000 kunder med å utvide virksomheten sin – inkludert digitale ledere som Home Depot, Havas Media og Samsung. Registrer deg for Funnel og kom i gang i dag!