Programvare for markedsføringsanalyse - Mest populære apper - Polen

Mailchimp er en alt-i-ett-markedsføringsplattform bygget for små bedrifter. Med verktøy som rapportering og analyser, Marketing CRM, e-postkampanjer, nyhetsbrev og innholdsadministrasjon kan du sette kundene dine i sentrum, slik at du kan markedsføre smartere og utvide virksomheten din raskere. Mailchimps Marketing & CRM-mobilapp hjelper deg med å markedsføre smartere og utvide virksomheten din raskere fra dag én. Få tilgang til verktøyene du trenger uansett hvor arbeidet ditt tar deg og kom i gang på få minutter - ingen erfaring nødvendig. Med Mailchimp vil du aldri gå glipp av en mulighet til å foreta et salg, bringe kunder tilbake, finne nye abonnenter eller dele merkevarens misjon. Bruk Mailchimp for: * Markedsføring CRM - Hold deg oppdatert med kontaktene dine med Marketing CRM fra Mailchimp. Finn og legg til nye kunder med kontaktimportverktøy, for eksempel visittkortskanneren. Spor publikumsvekst og se innsikt om individuelle kontakter på dashbordet. Gjør alt på ett sted – ring, send tekstmeldinger og send e-post direkte fra appen. Ta opp notater og legg til tagger etter hver interaksjon for å huske de viktige detaljene. * Rapporter og analyser – Få en dypere titt på salgs- og markedsføringsresultatene dine. Spor resultatene for alle kampanjene dine og få praktiske anbefalinger om hvordan du kan forbedre dem. Se rapporter og analyser for e-postkampanjer, landingssider, Facebook- og Instagram-annonser, innlegg i sosiale medier og postkort. * E-post og automatisering - Lag, rediger og send e-postmarkedsføringskampanjer, nyhetsbrev og automatiseringer. Med ett-klikks Send på nytt til ikke-åpnere og produktretargeting-e-poster, vil du kunne engasjere kunder på nytt og øke salget på kort tid. * Facebook- og Instagram-annonser - Lag og publiser annonser, sett et budsjett og målrett mot en bestemt gruppe. Nå ut til nye mennesker, engasjer eksisterende kontakter, konfigurer tilpassede målgrupper eller få tilbake besøkende på nettstedet. * Markedsføringsanbefalinger – Få praktiske anbefalinger for å forbedre markedsføringen din. Finn ut når det er på tide å konfigurere en e-post med Abandoned Cart eller få en påminnelse om å angi merkevarens logo. * Merkevareadministrasjon – Last opp bilder fra enheten din direkte til Mailchimp og bruk dem på tvers av alle kampanjene dine.