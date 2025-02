Red Flag Alert

redflagalert.com

Red Flag Alert er et uavhengig eid forretningsdata, kredittreferansebyrå og forbedret AML-plattform som gir live data for forretningsrisiko som muliggjør beslutningstaking i sanntid. Red Flag Alert ble dannet i det største insolvensfirmaet i Storbritannia, Begbies Traynor. Den ble designet av Begbies for å identifisere risikoen for insolvens i bedrifter før den ble løsrevet i 2012, til et helt eget produkt. Red Flag Alert har over 25 års erfaring med å oppdage tidlige varseltegn på forretningssvikt og bruker denne erfaringen til å gi en unik tilnærming til forretnings- og kredittdata. Inngrodd i denne tilnærmingen er troen på at i dagens forretningsverden trenger informert beslutningstaking sanntidsdata. Dataene våre er live og opp til protokollen, noe som er et utenlandsk konsept når det sammenlignes med tradisjonelle kredittreferansebyråer. For det formål leverer Red Flag Alert de mest relevante dataene i bransjen, inkludert live data fra flere kilder. Red Flag Alert forstår også at tradisjonelle kredittreferansebyråer har et ekstremt mangelfullt system, og vi har et annet perspektiv på insolvens, og er nå Storbritannias nummer én insolvensresultatkort. Ved å bruke vår dype forståelse av forretningssvikt utviklet vi algoritmen nummer én for å forutsi forretningssvikt og kredittverdighet, som gjorde at vi kunne være de første til å forutsi slike feil som Carillion, The Arcadia Group og Silicon Valley Bank.