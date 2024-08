Programvare for markedsføringskontointelligens - Mest populære apper - Bosnia-Hercegovina Mest populære Nylig lagt til

Kontointelligensprogramvare for markedsføring samler verdifulle prospektdata, og hjelper markedsførere med å konstruere en målrettet liste over kontoer tilpasset en brukers ideelle kundeprofil. Implementeringen av markedsføringskontoinformasjonssystemer adresserer manglene ved den konvensjonelle "spray and pray"-markedsføringsstrategien. Gjennom bruken av denne programvaren kan markedsføringsorganisasjoner optimalisere sitt fokus på kontoer med en betydelig sannsynlighet for konvertering, og redusere både tid og økonomiske ressurser som allokeres til prospekter med lavere konverteringspotensial. I tillegg støtter disse verktøyene salgsteam ved å gi innsiktsfull informasjon, inkludert et prospekts rolle i bedriftshierarkiet eller prospektets bedriftssegment.