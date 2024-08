Market Intelligence-programvare - Mest populære apper - Cookøyene Mest populære Nylig lagt til

Market intelligence-programvare samler offentlig tilgjengelige og/eller klientsentriske markedsdata for å forbedre forståelsen av kundeatferd. Disse dataene er hentet fra plattformer som spesialiserer seg på kresne overordnede trender eller innsikt innenfor et marked eller forbrukersektoren, i stedet for å målrette mot individuelle virksomheter. Vanligvis brukt av ulike markedsførings- eller salgsroller, kompilerer markedsinformasjonsløsninger omfattende datasett og innsikt, og hjelper til med å avgrense selskapets strategier. Det er viktig å skille mellom markedsintelligens-programvare og konkurrerende etterretningsprogramvare. Markedsinformasjon fokuserer på forbrukeratferd, mens konkurransedyktig intelligens er skreddersydd for forretningsanalyse, med fokus på å forstå og evaluere konkurrenter. Disse to typene etterretningsprogramvare kan utfylle hverandre, ofte sammen med salgsintelligensprogramvare, som hjelper til med prospektering og er ofte integrert med markeds- eller konkurrerende etterretningsverktøy.