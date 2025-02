Karttjenester - Mest populære apper - Slovakia

Google Maps

Google Maps er en nettkarttjeneste utviklet av Google. Den tilbyr satellittbilder, flyfotografering, gatekart, 360° interaktiv panoramautsikt over gater (Street View), trafikkforhold i sanntid og ruteplanlegging for reiser til fots, bil, sykkel og fly (i beta), eller offentlig transport . I 2020 ble Google Maps brukt av over 1 milliard mennesker hver måned. Google Maps begynte som et C++-skrivebordsprogram hos Where 2 Technologies. I oktober 2004 ble selskapet kjøpt opp av Google, som konverterte det til en nettapplikasjon. Etter ytterligere oppkjøp av et geospatial datavisualiseringsselskap og en sanntids trafikkanalysator, ble Google Maps lansert i februar 2005. Tjenestens grensesnitt bruker JavaScript, XML og Ajax. Google Maps tilbyr et API som gjør at kart kan bygges inn på tredjeparts nettsteder, og tilbyr en lokalisering for bedrifter og andre organisasjoner i en rekke land rundt om i verden. Google Map Maker tillot brukere å samarbeide utvide og oppdatere tjenestens kartlegging over hele verden, men ble avviklet fra mars 2017. Publikumsbidrag til Google Maps ble imidlertid ikke avviklet da selskapet kunngjorde at disse funksjonene ville bli overført til Google Local Guides-programmet.Google Maps' satellittvisning er en "top-down" eller fugleperspektiv; det meste av høyoppløselige bilder av byer er flyfotografering tatt fra fly som flyr på 800 til 1500 fot (240 til 460 m), mens de fleste andre bilder er fra satellitter. Mye av de tilgjengelige satellittbildene er ikke mer enn tre år gamle og oppdateres regelmessig. Google Maps brukte en variant av Mercator-projeksjonen, og kunne derfor ikke vise områder rundt polene nøyaktig. I august 2018 ble skrivebordsversjonen av Google Maps oppdatert for å vise en 3D-klode. Det er fortsatt mulig å bytte tilbake til 2D-kartet i innstillingene. Google Maps for Android- og iOS-enheter ble utgitt i september 2008 og har GPS sving-for-sving-navigasjon sammen med dedikerte parkeringshjelpefunksjoner. I august 2013 ble den fast bestemt på å være verdens mest populære app for smarttelefoner, med over 54 % av globale smarttelefoneiere som brukte den minst én gang. I 2012 rapporterte Google å ha over 7100 ansatte og entreprenører som jobber direkte med kartlegging. I mai 2017 , har appen rapportert å ha 2 milliarder brukere på Android, sammen med flere andre Google-tjenester, inkludert YouTube, Chrome, Gmail, Søk og Google Play, Google Maps nådde over 1 milliard månedlige brukere.