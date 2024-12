Programvare for administrerte DNS-leverandører - Mest populære apper - Djibouti Mest populære Nylig lagt til

Administrerte DNS-leverandører utnytter datakraft for å håndtere kundenes nettrafikk effektivt. Disse leverandørene bruker sammenslåtte datasenterressurser for å støtte trafikk på tvers av ulike kundenettsteder, applikasjoner og nettverk. Brukere kan administrere DNS-trafikk gjennom et nettbasert dashbord eller skrivebordsapplikasjon, noe som muliggjør funksjoner som forebygging av failover, besøksautentisering og DNS-databehandling. I tillegg har noen leverandører sikkerhetsfunksjoner for å forsvare seg mot DDoS-angrep (Distributed Denial of Service). I tillegg til sine DNS-tjenester, fungerer mange administrerte leverandører også som domeneregistratorer eller tilbyr domeneregistreringstjenester. Imidlertid mangler frittstående domeneregistreringstjenester vanligvis de avanserte funksjonene for nettverkstrafikkkontroll som finnes i integrerte administrerte DNS-løsninger, og fokuserer i stedet på å gjøre det mulig for brukere å reservere nettsteddomener.